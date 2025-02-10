BRI عين الدفلى تطيح بمروّج المخدرات

تمكنت فرقة البحث و التدخل BRI لأمن ولاية عين الدفلى، من الإطاحة بمروّج للمخدرات و ضبط 950 قرص إكستازي. بالإضافة كذلك إلى 4 صفائح كيف معالج وزنها 400 غ.

العملية مكنت من حجز 950 قرص مهلوس على مستوى مسكن المشتبه فيه بأحد أحياء مدينة العطاف. إثر تفتيشه بموجب إذن قضائي و ذلك بعد رصد نشاطه الإجرامي في الفترة الأخيرة.

المشتبه فيه أنجز ضده ملف جزائي أحيل بموجبه على العدالة.

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