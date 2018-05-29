BRI عين الدفلى يُطيح بمختص في تزوير الدينار داخل مقهى في سيدي بوعبيدة

ضبط بحوزته أموال مقلدة ومعدات تزوير داخل ورشة سرية في منزله

وضعت، مؤخرا، عناصر فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى، حدا لنشاط إجرامي لشخص اختص في تزوير العملة النقدية وطرحها للتداول في الإقليم الوطني.

وقد جرت عملية الإطاحة بالمعني البالغ من العمر 26 سنة المقيم بمدينة العطاف، بعد استغلال مصالح الأمن لمعلومات أشارت إلى تداوله لأوراق نقدية مقلدة على مستوى بلديات الولاية، على ضوئها توصل عناصر الأمن إلى تحديد هويته والإطاحة به في أوقات متأخرة من يوم 24 ماي المنقضي، على مستوى أحد المقاهي بحي “سيدي بوعبيدة” ببلدية العطاف.

وهو في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية قدر بـ6000 دج، في شكل 12 ورقة من فئة 500 دج، بالإضافة إلى شهادة طبية فارغة عليها ختم طبيب أخصائي في الأمراض العصبية والعقلية، كما عُثر بمسكنه بعد إخضاعه للتفتيش على مبلغ مالي آخر مزور قدر بـ18500 دج من فئتي 500 دج و1000 دج، بالإضافة إلى عشر شهادات طبية مزورة.

وكذا معدات ومواد تستعمل في عملية تزوير العملة الوطنية تمثلت في جهاز إعلام آلي، سكانير ملون وأوراق مخصصة للطبع، وذلك داخل ورشة سرية صغيرة أحدثها المعني لممارسة نشاطه الإجرامي الذي أحبطته فرقة البحث والتدخل في بداياته.

وقد تم بعد إتمام إجراءات التحقيق تجاه المتورط، إنجاز ملف قضائي ضده عن قضية جناية تقليد وتزوير عملة وطنية ذات سعر قانوني لطرحها في الإقليم الوطني، وجنحة حيازة مواد وأدوات معدة لتقليد وتزوير النقود وجنحة التزوير في محررات عرفية، قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف، الذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.