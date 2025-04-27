BRI غرداية والجمارك يوقفان شخصا ويحجزان كمية من المخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية غرداية، ممثلة في فرقة البحث والتدخل “BRI” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للجمارك بغرداية. من معالجة قضية تتعلق بحيازة ونقل المخدرات بإستعمال مركبة.

العملية النوعية أسفرت عن حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج بلغ وزنها الإجمالي 850 غراما. مع توقيف شخص مشتبه فيه وحجز المركبة المستعملة في عملية النقل.

جرى تنفيذ هذه العملية في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المحلية، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وبعد إستيفاء جميع مراحل التحقيق. تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

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