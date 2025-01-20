BRI غرداية يوقف طالباً جامعياً ويحجز 633 قرصاً مهلوساً

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) بغرداية، من الإطاحة بـشخص مشتبه فيه (45 سنة) متلبساً بترويج كمية من المؤثرات العقلية، مع حجز 633 قرصاً منها، و تقديمه أمام الجهات القضائية.

النتائج المحققة جاءت إثر استغلال لمعلومات أمنية مفادها نشاط شخص مشبوه في ترويج المؤثرات العقلية بين أوساط الشباب وسط المدينة.

ومكّنت التحريات الحثيثة لعناصر فرقة البحث والتدخل من تحديد مكان المشتبه فيه، إذ كللت عملية التدخل لعناصر المصلحة من توقيفه في حالة تلبس، وضبط بحوزته 18 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات الترويج. هذا الأخير كان يستغل صفته للتهرب من الرقابة الأمنية والتمويه.

مواصلةً للإجراءات القانونية، بالتنسيق مع النيابة المحلية وبناءً على إذن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية المختص، تمّ تفتيش الغرفة حيث تمكنت العناصر الأمنية من حجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 615 قرصاً من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، إضافة إلى ثلاثة (03) قارورات من محلول مؤثر عقلي.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق الدائم والمستمر مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياً، قدّمت عناصر الضبطية القضائية المشتبه فيه أمام الجهات القضائية، عن قضية ترويج وبيع المؤثرات العقلية في الأوساط الحضرية، ليتم إيداعه المؤسسة العقابية.