“BRI” غليزان يوقف 5 أشخاص ويحجز 2430 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتحري BRI بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين وحجز 2430 قرص مهلوس.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن العملية جاءت بعد ورود معلومات مفادها وجود شخصين يقوما بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم إعداد خطة عمل محكمة وتوقيف شخص مشتبه فيه والعثور بحوزته على 60.8 غ من المخدرات.

وبعد عملية التحري تم الكشف عن المشتبه فيه الثاني، الذي عثر بحوزته على 1230 قرص مهلوس و18 قارورة سائل.

و في السياق ذاته، تمكنت مصالح أمن دائرة جديوية من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 1200 قرص مهلوس.

و هذا بعد دوريات لمصالح الشرطة بوسط مدينة جديوية، أين لفت انتباههم لشخص مشتبه فيه، وبعد توقيفه وتفتيشه عثر بحوزته على 60 قرص مهلوس،ليتم الكشف عن شريكيه وتوقيفهما وحجز 1140 قرص مهلوس بحوزتهما.