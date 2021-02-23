BRI قالمة تحجز أكثر من 01 كلغ من الزئبق الأبيض الفضي

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة ، من حجز 1٫51 كيلوغرام من مادة الزئبق الأبيض الفضي بمخرج بلدية وادي الزناتي.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمكنت من توقيف المشتبه فيهما في القضية البالغان من العمر 22 و28 سنة، مقيمان بباتنة.

وأضاف البيان، أنه تم تحويل المشتبه فيهما إلى المصلحة، بعد العثور على الزئبق وفتح تحقيق في القضية.

وتم متابعة الموقوفين عن فعل: حيازة، نقل مواد كيماوية حساسة خطيرة ومحظورة (الزئبق الأبيض الفضي)، لغرض المتاجرة.

وقدما المشتبه فيهما أمام محكمة وادي الزناتي أول أمس وصدر في حقهما رقابة قضائية.