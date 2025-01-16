BRI قالمة توقف شخصين وتحجز 1181 قرص مهلوس

أوقفت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية قالمة شخصين يبلغان من العمر 25 و37 سنة.مع حجز 1181 كبسولة من المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي من العملة الوطنية من عائدات الترويج.

وأوضح بيان لمكتب الاتصال بأمن الولاية، بأن العملية تم تنفيذها بعد الإستغلال الجيد للمعلومات. التي تفيد بإقدام شخص مشتبه فيه على نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. من إحدى الولايات المجاورة إلى مدينة قالمة بإستعمال دراجة نارية.

وحسبما أفاد به المصدر نفسه، فقد تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة، أين صدر في حقهما أمر إيداع. بتهمة حيازة ونقل وتخزين بضاعة قابلة للتهريب “مؤثرات عقلية” داخل الإقليم الجمركي. دون تقديم ما يثبت حيازتها إزاء التشريع الجمركي بغرض البيع. وكذا حيازة و تخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال.

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