BRI قالمة توقف مروّج المهلوسات وحجز كمية من الأقراص المهلوسة

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة، من حجز 186 قرص من المؤثرات العقلية بمدينة قالمة. فيما تم توقيف شخص.

وتمت العملية بعد توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، عُثر بحوزته على كمية من الأقراص المهلوسة. إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الاتجار. وتم تكوين ملف قضائي ضد الشخص الموقوف بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض الترويج بطريقة غير مشروعة. وكذا الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة عن طريق الحيازة لأدوية صيدلانية ذات أساس مخدر دون رخصة. وتم تقديم الشخص المتورط أمس الأحد أمام محكمة قالمة، أين صدر في حقه أمر إيداع.