BRI قالمة يوقف شخص ويحجز 195 كبسولة نوع بريغابالين

أخبار الجزائر
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BRI قالمة يوقف شخص ويحجز 195 كبسولة نوع بريغابالين
بقلم أمير عيسوقي

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة، من توقيف مشتبه فيه يروّج المهلوسات مع حجز 195 قرص مهلوس.

وحسب بيان أمن الولاية، فقد تمت العملية بفضل الإستغلال الجيد لعنصر الاستعلام حيث تم توقيف شخص يبلغ 30 سنة.

وضُبط بحوزة الموقوف كيس بلاستيكي به 13 مشط لدواء نوع بريغابالين 300 ملغ بمجموع قدره 195 كبسولة .

واضاف المصدر، أنه تم تحويل المشتبه فيه إلى المصلحة واستكمال التحقيق في القضية، وتكوين ملف قضائا عن فعل الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة عن طريق ترويج أدوية صيدلانية ذات الأساس المخدر دون رخصة.
وأوضح البيان، أن المشتبه فيه قُدم أمام محكمة قالمة، أين صدر في حقه أمر إيداع.


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