BRI قسنطينة تطيح بشبكة منظمة وتضبط 50 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث و التدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة بحر هذا الأسبوع. من الإطاحة بشبكة اجرامية منظمة تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية.

حيثيات القضية جاءت على اثر معلومات بخصوص نشاط مشبوه المشتبه فيهم في ترويج المؤثرات العقلية انطلاقا من مدينة قسنطينة و امتدادا الى الولايات المجاورة لها. حيث مكن التحقيق والتحريات المعمقة التي قام بها أفراد الفرقة من تحديد هوية أفراد الشبكة و البالغ عددهم 06 أفراد.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفهم تباعا ، مع ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت إجمالا بحوالي 50000 كبسولة. إضافة الى حجز المركبات المستغلة في تنقلاتهم و في نقل الممنوعات. وكذا مبلغ مالي معتبر من عائدات البيع قدر بأزيد من 360 مليون سنتيم.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق أنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور