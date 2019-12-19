BRI قسنطينة تطيح بشبكة وطنية لترويج المخدرات الصلبة

نجحت، فرقة البحث و التدخل B.R.I بقسنطينة، في الإطاحة بشبكة وطنية تنشط في ترويج المخدرات الصلبة.

الشبكة كانت تنشط عبر ولايات شرق الوطن، تضم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و40 سنة، ينحدرون من إحدى الولايات الشرقية.

وقد تم إيقاف المعنيين في عمليات متفرقة، بداية بأحد الطرق المؤدية للمدينة الجديدة علي منجلي، أين تم حجز كمية جد معتبرة من المخدرات الصلبة.

وقذرت ذات المصالح الكمية المحجوزة بقرابة 6000 وحدة إكستازي، كانت مخبأة بإحكام في سيارة من نوع ميغان و مهيأة للترويج.

كما تم حجز 03 مركبات أخرى تستعمل في العملية اثنان منها وقفتا بقسنطينة والثالثة من نوع سيات ليون حجزت بالولاية التي ينحدر منها أفراد الشبكة.