BRI قسنطينة تطيح بمُزوّري النقود وتحجز مبلغ معتبر

تمكنت فرقة البحث و التدخل BRI من الإطاحة بمُزوّري العملة الوطنية. كما تمكنت من حجز 10 ملايين سنتيم من العملة الوطنية.

وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات مؤكدة، تتعلق بنشاط مشبوه لأحد الأشخاص في مجال تزوير العملات النقدية. هذا الأخير يزاول نشاطه الإجرامي على مستوى مقر إقامته.

وعلى الفور باشرت الفرقة الأبحاث والتحريات التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه. بالتنسيق مع النيابة المحلية تم استصدار إذن بتفتيش مسكنه. أين تم ضبط مبلغ مالي مزور قدر بأزيد من 10 ملايين سنتيم على شكل أوراق نقدية من فئة 1000و 2000 دج. ليتم مباشرة توقيفه رفقة شريك له لضلوعه في ذات الأفعال.

