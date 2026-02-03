BRI قسنطينة توقف شبكة تتاجر في المهلوسات وتحجز 31 ألف قرص

تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث و التدخل “BRI” بقسنطينة من توقيف شبكة إجرامية مكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 45 سنة. مع حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين أجنبية المنشأ.

وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات ، مفادها عزم أحد الأشخاص على نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة لغرض ترويجها. على إثر ذلك باشرت الفرقة الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من توقيف المركبة المشبوهة وعلى متنها المشتبه فيه. وذلك على مستوى الحاجز الأمني بمفترق الطرق معبر ماسينيسا.

بإخضاعه والمركبة لعملية التفتيش الأمني تم العثور على شحنة الممنوعات مخبأة بإحكام بالأبواب الأمامية للمركبة والمتمثلة في 630 مشط بمجوع 9450 كبسولة ذات منشا أجنبي. ليتم مباشرة تحويله رفقة المضبوطات والمركبة لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ومواصلة للتحقيق تم تحديد هوية شركائه الأربعة أين تم توقيفهم تباعا لضلوعهم في ذات الأفعال.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي. أين عتر على كمية أخرى بمجموع 21000 كبسولة. بالإضافة كذلك إلى حجز مبلغ مالي معتبر من عائدات البيع والترويج. كما مكنت العملية من توقيف 05 أشخاص. مع حجز ما يقارب 31000 كبسولة من المؤثرات العقلية أجنبية الصنع ، 04 مركبات ، ومبلغ مالي.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق أنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة. عن قضية تسيير ، تنظيم، نقل وتخزين للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد البيع. في إطار جماعة إجرامية منظمة مع الإعداد والتخطيط والتوجيه ، مع استعمال وسائل نقل.

