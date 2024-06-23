BRI قسنطينة توقف شخصين و تحجز قرابة 3000 قرص مهلوس

تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة من وضع حد لنشاط شخصين. يبلغان من العمر 29 و34 سنة ، لضلوعهما في قضية حيازة ، نقل، بيع. شراء المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة ، باستعمال مركبة ذات محرك .

وقائع القضية تعود لتمكن عناصر الفرقة خلال دوريات راكبة على مستوى إقليم الولاية من توقيف مركبة مشبوهة على متنها شخصين. بإخضاع المركبة لعملية المراقبة الأمنية تم العثور بداخلها على حقيبة رياضية تحتوي على كمية معتبرة من دواء بريغابالين أجنبي المنشأ.

وبإخضاع المشتبه فيهما لعملية الملامسة الجسدية عثر بحوزتهما على مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع والترويج. مباشرة تم اقتيادهما رفقة المحجوزات لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

مواصلة للتحقيق تم استصدار إذن بالتفتيش من الجهات القانونية المختصة الناص على تفتيش مساكن المشتبه فيهما. أين أثمرت نتائج التفتيش بالعثور على كمية أخرى من المؤثرات العقلية.

العملية النوعية مكنت إجمالا من ضبط 2940 كبسولة من المؤثرات العقلية.