BRI قسنطينة تُطيح بمروجي “الصاروخ” وتحجز أزيد من 1000 كبسولة

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BRI قسنطينة تُطيح بمروجي “الصاروخ” وتحجز أزيد من 1000 كبسولة
بقلم نويس عبد الجلال

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية قسنطينة، من توقيف 3 أشخاص، متهمين بحيازة وتوزيع المؤثرات العقلية بالمنطقة الصناعية “بالما”.

وكشف بيان لمصالح أمن ولاية قسنطينة، بأنّه خلال عملية التوقيف تم حجز 1136 كبسولة من الدواء المسمى في أوساط الترويج بـ”الصاروخ” بالإضافة إلى قطعة صغيرة للمخدرات.

وأوضح البيان، أنّ حيثيات القضية تعود إلى توقيف مركبة من نوع بيجو207 على متنها 3 أشخاص لغرض المراقبة العادية.

إلاّ أنّ علامات الإرتباك البادية على مستقليها أثارت الشكوك، ومكنّت عملية التفتيش الدقيق للمركبة من العثور على كمية معتبرة من دواء بريغابلين 150 ملغ.

وتابع نفس المصدر، أنّ جزء من بريغابلين قد كان مخبأ تحت عمود محوّل السرعة، وجزء آخر تم ضبطه خلف مذياع المركبة.

بالإضافة إلى قطعة صغيرة من المخدرات كانت مخفية تحت تجويف مقود المركبة، ليتم إقتيادهم رفقة المضبوطات إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات.


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