BRI قسنطينة يطيح بعصابة تروّج مسحوق “ترامادول” على أنه “كوكايين”!

وضعت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية قسنطينة، حدا لنشاط شخصين يبلغان من العمر 21 و 25 سنة، يختصان في ترويج المهلوسات، مع حجز كمية من الممنوعات وأسلحة بيضاء.

العلمية تمت عقب عمل استعلامي مكّن من الوصول لقيام شخصين بمدينة الخروب بنشاط مشبوه، ليتم توقيفهما وتفتيش مسكنهما وحجز كمية تقارب نصف كلغ من مسحوق أبيض يروج على أساس أنه مادة “الكوكايين” موزعة على أكياس، بالإضافة لأسلحة، من بينها سيف تقليدي وسكاكين كبيرة ومتوسطة الحجم، ليتم تحويل المعنيين للتحقيق، بالموازاة مع عرض كمية من المسحوق على الخبرة العلمية بالمخبر الجهوي للشرطة العلمية، حيث تبين أن المسحوق عبارة عن “ترامادول”.

وبعد بعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية عن تهم حيازة وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس من دون مبرر شرعي، حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس.

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اوقف أفراد (BRI) أمن ولاية بشـار خلال عملية منفَّذة مشتبه به مع حجز كمية معتبرة من المخدرات.

وقائع القضية تعودلاستغلال أفراد الشرطة لفرقة البحث والتدخل لمعلومات تفيد بالإشتباه في أحد الأشخاص في عملية ترويج المؤثرات العقلية.

ليتم إعداد خطة أمنية محكمة وتنفيذ عملية ترصد ناجحة، مكنت في حدود الساعة 1600، من توقيف المشتبه به الذي يبلغ 27 سنة.

وذلك على متن مركبة سياحية بترقيم ولاية بشـار. وبعد إجراء تفتيش دقيق للمركبة تمّ ضبط كمية من المؤثرات العقلية كان يخبئها بإحكام بأحد الأجزاء الداخلية للمركبة.

والتي تتشكل من 105 كبسولة من دواء البريقابالين 300 ملغ أجنبي المنشأ، ذي الخصائص المخدرة.

بالإضافة الى 15 قطعة من أقراص الإكستازي دومينو، المهلوسة.

كما مكنت عملية التلمس الجسدي المنفذة على المشتبه به، من ضبط مبلغ مالي قدره:10.000 دج.

وينحدر المشتبه به من مدينة تاغيت،كما أنه كان بصدد ترويج كمية المؤثرات العقلية المضبوطة بحوزته، على مستوى مدينة تاغيت.

ليتم تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، الذي أحال ملف القضية لإجراء المثول الفوري.

ليصدر قاضي الحكم في حق المشتبه به، حكما بالحبس لثلاثة سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها:100.000 دج.