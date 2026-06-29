BRI مستغانم تفكك شبكة وتضبط 2069 قرص مهلوس وأكثر من 244 مليون

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الاتجار بالمؤثرات العقلية. مع توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و45 سنة.

أسفرت العملية عن ضبط 2069 كبسولة من المؤثرات العقلية، و90 غرامًا من المخدر الصلب (الكوكايين)، وكمية من الكيف المعالج. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يفوق 244 مليون سنتيم، و يعتبر من عملية الترويج.

حيثيات القضية تعود إلى الاستغلال الأمثل لمعلومات مفادها قيام شخص بترويج هذه السموم بأحد أحياء مدينة مستغانم. مع حيازته لكمية معتبرة مخبأة بمقر إقامته. وبعد مراقبة وترصد تحركات المشتبه فيه من طرف عناصر الفرقة. تم توقيفه رفقة شقيقه المتورط في القضية.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميًا، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي، حيث ضبطت كمية من المؤثرات العقلية والمخدرات كانت مخبأة بإحكام. تمثلت في 2040 كبسولة من المؤثرات العقلية و90 غرامًا من المخدرات الصلبة (الكوكايين). إلى جانب مبلغ مالي إجمالي قدر بـ240 مليون سنتيم و350 ألف دينار جزائري.

مواصلة للتحقيق، والتحريات من طرف عناصر الفرقة ، تم تحديد هوية أربعة أشخاص شركاء المشتبه الرئيسي في القضية. ليتم توقيفهم توقيفهم وتحويلهم إلى المصلحة لمواصلة إجراءات التحقيق. مع ضبط كمية اخرى من المؤثرات العقلية قُدِّرت بـ29 كبسولة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية الاتجار بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا.

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