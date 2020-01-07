BRI معسكر توقف أربعة مروجين وتحجز 448 قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، من توقيف أربعة مروجين للمؤثرات العقلية تتراوح أعمارهم، بين 34 و 43 سنة وحجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت ب 448 قرص من نوع ريكابالين.

العملية جاءت إثر استغلال معلومات، تلقتها عناصر الفرقة، حول قيام المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة، بنقل كمية من المؤثرات العقلية رفقة شريكه البالغ من العمر 40 سنة لترويجها بمدينة معسكر.

وتم تنفيذ عملية ترصد محكمة بالمدخل الشرقي لمدينة معسكر، باتجاه مدينة بوحنيفية، مكنت من توقيف المشتبه فيهما على متن مركبة حيث كان برفقتهما شخصين آخرين.

كما مكنت عملية المراقبة من خلال التلمس الجسدي للمشتبه فيهم من ضبط كمية من المؤثرات العقلية قدرت إجمالا بــ 448 قرص من نوع ريكابالين.

وتم تحويل المتهمين إلى مقر الفرقة .أين أنجز ضدهم إجراء قضائي وقدموا أمام العدالة لمحاكمتهم.