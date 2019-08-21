“BRI” ميلة تطيح بباروني مخدّرات وتحجز قرابة 5 آلاف قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتحري”BRI” بأمن ولاية ميلة، بداية هذا الأسبوع، من توقيف بارونين مخدّرات، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح.

وأشار ذات المصدر إلى أنّ المشتبه بهما البالغان من العمر 28 و29 سنة على التوالي تم توقيفها متلبسان.

حيث تم ضبط بحوزة المتورطان “4860” أربعة آلاف، وثمان مئة وستون قرصا مهلوسا، وفقا لذات المصدر.

تفاصيل القضية، حسب ذات البيان، تعود إلى تلقي عناصر فرقة البحث والتحري”BRI” بأمن ولاية ميلة لمعلومات

مؤكدة عن نشاط مشبوه لشخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى مدينة ميلة وضواحيها.

وبناءََ على ذلك تم وضع خطة ميدانية محكمة، كللت بتوقيفه رفقة شريكه البالغ من 29سنة على مستوى الطريق

الوطني رقم 79ببلدية عين التين، على متن سيارة سياحية، بعد التفتيش الدقيق للمركبة عثر بداخلها على 4860

قرصا من المؤثرات العقلية مخبئة بإحكام داخل أماكن مستحدثة في السيارة، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر من العملة الأجنبية من عائدات ترويج هذه السموم.