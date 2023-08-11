BRI ورقلة تحجز 32400 قرصا من المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة من توقيف مجموعة إجرامية تتكون من 04 أشخاص يحترفون الإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد أسفرت العملية عن حجز 32400 كبسولة. وكذا 590 ألف دج من عائدات الترويج، 0.5 من المخدرات الصلبة. إضافة إلى مركبتين سياحيتين كانتا تستغلان في نقل وترويج هذه السموم.

العملية تمت إثر استغلال معلومات مستقاة من طرف أفراد ذات الفرقة. تفيد بعزم مجموعة إجرامية عقد صفقة بيع لكمية معتبرة من المؤثرات العقلية بأحد أحياء وسط مدينة ورقلة. ونقلها الى إحدى المدن الشرقية، عليه تم إطلاق تحريات موسعة مكنت من تحديد المسكن الذي تتواجد به كمية المؤثرات العقلية وهوية صاحبه. بعد التنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيشه، أين تم ضبط وحجز 32400 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريجابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 590000 دج من عائدات الترويج، 0.5 غرام من المخدرات الصلبة. إضافة إلى توقيف صاحب المسكن وشريكه، بالاستغلال الآني للمشتبه فيهما تم تحديد هوية شخصين آخرين متورطين في ذات القضية. تم توقيفهما متن مركبة سياحية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم في قضية الحال. أحيلوا بموجبه أمام النيابة المحلية.