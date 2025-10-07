 BRI وهران تطيح بشبكة إجرامية وتحجز 10 كلغ كيف

تمكنت عناصر الشرطة لفرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية وهران، في عملية نوعية، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة تمتهن أفرادها ترويج المخدرات، حيث أسفرت العملية عن توقيف 05 أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا وحجز كمية من الكيف قدرت بـ 10 كلغ .

وأوضح بيان لمصالح الأمن، أن هذه العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا. والتي مفادها قيام أفراد هذه الشبكة بالمتاجرة وتخزين هذه السموم متخذين من مساكنهم وكرا للتخزين. واستعمال مركبات مختلفة لنقها وتوزيعها للمتاجرة بها وسط الأقاليم الحضرية.

و بعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه، وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية. لدى محكمة السانيا، واستصدار أذون بالتفتيش والتوقيف وتمديد الإختصاص. أسفرت العملية عن الايقاع بهم الواحد تلو الآخر، وحجز 10 كلغ من الكيف المعالج، ليتم تحرير إجراء قضائي قدموا بموجبه أمام العدالة، أين صدر في حقهم أمر ايداع، وفقا للمصدر نفسه.

