BRI وهران تطيح بـ 6 مروجين وتحجز أزيد من 35 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج السموم وسط الأقاليم الحضرية، أين أسفرت العملية عن توقيف 06 أشخاص، وحجز كمية من المؤثرات قدرت بـ 35250 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ .

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة. والتي مفادها قيام المشتبه فيهم بنقل وتوزيع والمتاجرة في هذه السموم متخذين من مساكنهم وكرا لتغطية نشاطهم الإجرامي. عن طريق استعمال عدة مركبات لنقل وتوزيع هذه السموم وسط الأقاليم الحضرية.

وبعد مراقبة وترصد تحركاتهم ونشاطهم الإجرامي، وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية. مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، واستصدار أذون بالتفتيش والتوقيف، تم وضع خطة محكمة مكّنت من الإيقاع بهم الواحد تلو الآخر، وحجز35250 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ، ومركبيتن كانتا تستخدم في نقل وتوزيع هذه السموم، ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 53 مليون سنتيم.

ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم، قدموا بموجبه أمام العدالة بإجراء موضوعه نقل وتوزيع وتخزين المؤثرات. للاتجار بها ضمن شبكة إجرامية منظمة، التهريب على درجة من الخطورة يهدد الاقتصاد الوطني، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور