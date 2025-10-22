BRI وهران تطيح بمروجين وتحجز 5475 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الشرطة لفرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية وهران، في عمليتين متفرقتين، من شل نشاط شبكة إجرامية يمتهن أفرادها ترويج السموم وسط الأحياء الشعبية، أين تم توقيف شخصين وحجز 5475 قرص مهلوس.

وأوضح بيان لمصالح الأمن، أن هذه العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا والتي مفادها قيام أفراد هذه الشبكات. بالمتاجرة وتخزين هذه السموم متخذين من مساكنهم وكرا للترويج.

و بعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه وإستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع كل من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. وكذا وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك واستصدار أذون بالتفتيش والتوقيف، أسفرت العملية عن الايقاع بهم الواحد تلو الآخر وحجز 5475 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ، ليتم تحرير أجراء قضائي قدما بموجبه أمام العدالة، أين صدر في حقهما أمر ايداع.

