“BRI” يوقف زوجان ضمن شبكة مخدرات

تمكنت فرقة البحث والتحري “BRI”، من توقيف شبكة إجرامية وطنية تتاجر في الكيف المعالج والمخدرات على الخط قسنطينة وهران.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ “النهار أونلاين”، فإن الشبكة تتكون من 9 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و42سنة.

من بينهم إمرأة وزوجها.

حسب ذات المصادر، فإن فرقة البحث والتحري لولاية قسنطينة باشرت عملها الأسبوع الماضي إثر تحريات ميدانية.

أين تم توقيف 3 أشخاص ببلدية ديدوش مراد وبحوزتهم ما يقارب الـ 200 غرام من الكيف المعالج.

ومكنت التحقيقات من الوصول إلى باقي أفراد الشبكة، والممون الرئيسي الذي يقطن بأحد الولايات بغرب الوطن.

كما أسفرت التحقيقات عن حجز ما يقارب كيلوغرام ونصف من الكيف المعالج، ومجموعة من المؤثرات العقلية و 3سيارات.