Campus France: الجزائريون يتقدمون دول العالم للحصول على “فيزا” فرنسا

كشفت وكالة النهوض بالتعليم العالي في الخارج بفرنسا، Campus France، أن الجزائريين يتقدمون الدول المطالبة بالحصول على تأشيرة لفرنسا.

وتم تسجيل 31269 طلب تأشيرة بواسطة الحرم الجامعي الفرنسي في الجزائر.

وبهذا الرقم ، تأتي الجزائر في المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات التأشيرة لفرنسا.

وتأتي في المرتبة الثانية السنغال بـ 25.731 طلبًا، والمغرب الذي احتل المركز الثالث والذي سجل 25818 طلبًا.

وحسب الإحصائيات، تتميز فرنسا بمناخ ملائم لتأشيرات الطلاب، مقارنة بالدول الأخرى التي سجلت انخفاضًا في عدد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب.

وفيما يتعلق بالقارة الأفريقية، أشارت الاحصائيات أنها تمثل “نقطة القوة في فرنسا”.

وأشارت أنه من بين 370 ألف طالب أجنبي استضافتهم فرنسا بين عامي 2019 و 2020 ، 23٪ منهم من إفريقيا.