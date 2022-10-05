Campus France تضع شروطا جديدة للطلبة الجزائريين

سجلت فرنسا زيادة قياسية في عدد الطلاب الأجانب. وبالفعل ولأول مرة بمعدل 8٪. ومن بين طلابها هناك 31.032 طالبا جزائريا في فرنسا.

للتمكن من الدراسة في هذا البلد، يجب على الطلاب الجزائريين المرور أولاً عبر Campus France.

هذا الأخير هو منظمة تهدف إلى تعزيز نظام التعليم الفرنسي. على نفس المنوال، فتحت Campus France أبوابها بالفعل في الأول من أكتوبر.

ومع ذلك، بالنسبة للحملة الجديدة 2022/2023، اعتمدت هذه المنظمة شروطًا جديدة.

في الواقع ، أعلن Campus France Algeria عن معايير جديدة تسمح بقبول طلب الطالب الجزائري.

ويحق للمرشح فقط بإعادة السنة مرة واحدة في دراسته الجامعية. وبالفعل إذا أعاد الطالب سنة جامعية أكثر من مرة فلن يقبل ملفه.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الطالب المعني في السنة الأولى من درجة الماجستير. فيمكن للطالب أن يتقدم للحصول على L3 و M1 و M2 على الأكثر، كما تشير campus france على موقعها الرسمي على الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى المرشح مستوى B1 في اللغة الفرنسية كحد أدنى.

من ناحية أخرى، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التقدم بطلب للحصول على DAP. مطلوب متوسط ​​12/20 كحد أدنى للبكالوريا. وكذلك لثلاث سنوات من Lycée. وهذا بدون تكرار. كما يجب على المرشح تقديم ملفه في المواعيد المحددة.

كما أشارت Campus France Algeria أن الموعد النهائي للمقابلات هو 9 فيفري.

بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالرسوم الإدارية، فهي غير قابلة للاسترداد، كما تشير Campus France Algeria على موقعها الرسمي.