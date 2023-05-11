CAN U17 .. بوركينافاسو يقتطع تأشيرة المونديال للمرّة الخامسة

اقتطع منتخب بوركينافاسو تأشيرة التأهل إلى المونديال على حساب منتخب نيجيريا بعد الفوز بثنائية مقابل واحد اليوم الخميس.

وتأهّل منتخب “الخيول” إلى المونديال للمرة الخامسة على في مشواره الإفريقي بعد فوز اليوم، كما تأهل بشكل رسمي إلى النصف النهائي من كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.

كما توقّف مشوار المنتخب النيجيري الذي أبان عن إمكانيات كبيرة في الدورة، لكنه فشل في الذهاب بعيدا.

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