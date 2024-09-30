أنصار اتحاد الحراش يطالبون بالاستقبال بـ “نيلسون مانديلا”

أطلق أنصار اتحاد الحراش، الناشط في الرابطة الثانية هواة، حملة يطالبون من خلالها بالاستقبال، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

واجتاح هاشتاغ “الحراشية” الذي حمل اسم “ملعب نيلسون مطلب حراشي”، مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الخاصة بالأنصار، في اليومين الماضيين.

وناشد عشاق اللونين الأصفر والأسود، السلطات المحلية من أجل تمكين الفريق من استقبال منافسيه في “نيلسون مانديلا”، على اعتبار أن 1 نوفمبر بـ “لافيجري” لم يعد يصلح. سواء بالنسبة للمدرجات أو أرضية الميدان.

وأجمع أنصار الحراش، بأن فريقهم ورغم أنه ينشط في الدرجة الثانية. إلا أنه يبقى الأحق بالاستفادة من “نيلسون مانديلا” بالنظر إلى القرب الجغرافي، بين الملعب ومدينة الحراش.

مشددين على السلطات المحلية التدخل في أقرب الآجال. لاسيما وأن الفريق ينافس على الصعود، بالتزامن مع عودة قوية للحراشية، في انطلاق الموسم الجديد 2024-2025.