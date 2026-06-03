casnos..بيان تحذيري هام من الصندوق

دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس” CASNOS جميع المؤمّن لهم اجتماعيا. إلى توخي الحذر من المواقع الالكترونية غير الرسمية. التي تنتحل صفة الصندوق أو تقدم خدمات باسمه.

كما طالب الصندوق التأكد دائما من صحة عنوان الموقع الإلكتروني وعدم مشاركة أي معلومات شخصية. أو سرية خارج المنصات الرسمية لـ CASNOS.

وفي حالة الشك، -يضيف البيان-، يرجى التواصل مع المصالح ذاتها، عبر القنوات الرسمية.

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