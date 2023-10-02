City tour.. خدمة جديدة لإيتوزا

ستطلق مؤسسة النقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر إيتوزا، خدمة جديدة بداية من يوم غد الثلاثاء.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن مؤسسة إيتوزا ستطلق الخدمة الجديدة City tour غدا بمقر المؤسسة غرمول.

وكانت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”. قد أعلنت عن فتح 53 خط نقل جديد موجه لتغطية مختلف بلديات العاصمة وكذا الأقطاب الحضرية الجديدة.

وحسب بيان مؤسسة “إيتوزا” تم فتح 53 خط نقل جديد موجه لتغطية مختلف بلديات العاصمة وكذا الأقطاب الحضرية الجديدة. وذلك بعد تحويل حافلات نقل الطلبة وإضافتها إلى حافلات شبكة النقل الحضري. وذلك تحسبا للدخول المدرسي وتوقف خدمة الطلبة وتحويلها إلى المؤسسة الجامعية لنقل الطلبة.

وأضاف البيان، أن الخطوط الجديدة ستدخل حيز الخدمة بداية من يوم الأحد 24 سبتمبر 2023. ليصبح العدد الإجمالي لحافلات النقل الحضري 535 حافلة لتغطية 182 خط.

وسيكون أول انطلاق على الساعة 05:30 صباحا واخر إنطلاق سيكون على الساعة 19:30 مساءا. وبالنسبة للخدمة الليلية بداية من الساعة 18:50 مساءً إلى غاية منتصف الليل وخمسون دقيقة، وذلك بـ: 19 حافلة لتغطية 19 خطا.