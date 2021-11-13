CKD/SKD.. مصانع الهواتف النقالة والأجهزة الكهرومنزلية يتنفسون الصعداء

قامت مصالح وزارة المالية، برفع التجميد عن استيراد أجزاء وهياكل الهواتف النقالة، إضافة إلى الأجهزة الكهرومنزلية. وبهذا تكون الوزارة قد أعلنت عن العودة الى نظام CKD/SKD.

ويتعلق الأمر، باعتماد صيغة الدفع المؤجل، حيث يتسنى للمتعاملين الدفع نقدا للواردات. كما تم إلغاء إجراء البيع مع شرط التسليم على ظهر السفينة، وإلزامية لجود المستورد إلى الأسطول البحري الجزائري.

وحسب وثيقة، تحوز “النهار أون لاين” نسخة عنها، فإن القطاع ألزم المصالح المعنية بالسهر على تطبيق هذا الإجراء. وهذا من خلال رفع كافة الإجراءات السابقة الخاصة بتأطير استيراد قطع وتجهيزات CKD/SKD.

وجاء هذا في المراسلة رقم 478 الصادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لكافة البنوك بتاريخ 11 نوفمبر 2021. حيث تضمنت إلغاء كافة الإجراءات الخاصة بتنظيم استيراد قطع CKD/SKD. كما تخص تجهيزات الهاتف النقال والتجهيزات الكهرومنزلية والصادرة آنذاك عن ديوان وزير المالية.

CKD/SKD.. المصانع يعانون منذ 2019

للإشارة، كانت وزارة المالية سنة 2019 قد فرضت إجراءات صارمة على مصانع الأجهزة الكهرومنزلية والهواتف. كما تخص الاجراءات عمليات استيراد الأجزاء والهياكل المعدة للتركيب بصيغة CKD/SKD وفق التعليمية رقم 189، الصادرة بتاريخ 29 سبتمبر 2019.

وتضمنت الوثيقة استبدال صيغة الدفع نقدا للواردات كما كان معمولا به من قبل إلى صيغة الدفع المؤجل لتسعة أشهر. على أن لا يتجاوز السنة بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاصة بالمواد والأجهزة الكهرومنزلية، تضم المواد البيضاء والرمادية إلى جانب الهواتف النقالة.

وألحت الوثيقة على ضرورة أن تتم عمليات الاستيراد في مجال النقل بصيغة البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة “فوب”. مما يعني أن تكون البضائع على مسؤولية المستورد، عندما تكون البضائع جاھزة للتسليم علي رصيف الشحن الخاص بالمورد. ثم يقوم المورد بالتأمين على البضائع وتغليفھا وتحمل مصاريف الشحن حتى الوصول إلى ميناء المستورد.

كما يواجه أصحاب مصانع المعنية، ظروفا صعبة منذ سنة 2019 بسبب إجراءات استيراد قطع CKD/SKD. وهذا بسبب ما مرت به الجزائر من الحراك الشعبي وإلى غاية الوضع الصحي الذي تعيشه الجزائر وسائر العالم.

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