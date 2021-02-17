CNAS: هكذا يتم الحصول على بطاقة شفاء جديدة في حال ضياعها

أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، أنه يمكن الحصول على بطاقة شفاء جديدة في حال ضياعها أو إتلافها.

وكشف الصندوق عبر صفحته على الفايسبوك، عن كيفية الحصول على بطاقة شفاء جديدة في حالات الضياع أو الإتلاف.

وأوضح الصندوق، أنه يجب الإخطار الفوري لمركز الإنتساب الذي يضع تحت تصرفكم استمارة التصريح بالضياع أو الإتلاف.

بالإضافة إلى تقديم طلب الحصول على نسخة ثانية من بطاقة الشفاء مقابل تسديد مبلغ 400 دج الذي يمثل مصاريف إعادة الإنتاج وذلك عبر الحساب البريدي الخاص بوكالة انتسابكم.