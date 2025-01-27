CNES:قطاع التعليم العالي يعيش عصره الذهبي

ثمّن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية المنعقد يوم أمس في جميع القرارات المنبثقة عنه، لاسيما تلك المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الكناس من خلال بيان له “إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر يعيش عصره الذهبي في ظل الاهتمام غير المسبوق الذي يحظى به من قبل رئيس الجمهورية، وهو الاهتمام الذي ظهرت آثاره في مختلف الإصلاحات التي عرفها القطاع مند سنة 2020، والتي جعلت الجامعة الجزائرية تتبوأ في السنوات الأخيرة مراتب متقدمة على المستوى الجهوي والقاري في مختلف التصنيفات الدولية، بعد أن خطت الجامعة الجزائرية خطوات عملاقة في الرقمنة وفي ربطها بالمحيط الخارجي تنفيذا لخطة الطريق التي رسمها لها رئيس الجمهورية.”

وأضاف الكناس “إن قرارات مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية بدعم العمل النقابي واحترام الحق النقابي في إطار القانون مما يضمن تشاركية فعلية للنقابات، وكذا الأمر بتأسيس اللجنة المكلفة بالنظر في قطاع الخدمات الجامعية وإنشاء مخطط الاصلاح الشامل للقطاع بمراجعة نظامي المنح والإقامة في قطاع الخدمات الجامعية، كلها قرارات استراتيجية أثلجت صدور الأسرة الجامعية وعبّرت بوضوح عن عمق وبعد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية.