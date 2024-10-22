CNES تعقد لقاء عمل مع رئيس ديوان وزارة التعليم العالي

عقدت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES، لقاء عمل مع رئيس ديوان وزارة التعليم العالي، البروفيسور قندوزي توفيق.

أوضحت النقابة في بيان لها، أن اللقاء تناول جملة من القضايا تتعلق بواقع قطاع التعليم العالي وسبل تطويره. ورحب رئيس الديوان خلاله ترحيبا كبيرا وإصغاء محترما وتقاطعا في وجهات النظر في كل القضايا التي طرحها المنسق الوطني البروفيسور عبد الله ثاني قدور.

كما أشار المصدر نفسه، أن هذا اللقاء كان مثمرا في انتظار لقاء اجتماع مع المكتب الوطني.

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