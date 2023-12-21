CNMA: قروض جديدة وخدمات متنوعة في 2024

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس. بأن العمل جار قصد توفير خدمات جديدة لفائدة صغار الفلاحين خلال سنة 2024.

وقال بن حبيلس، في تصريح لـ”وأج”، عقب إشرافه على افتتاح فعاليات يوم دراسي بعنوان “مرافقة المتعاملين الإقتصاديين من أجل تسيير أفضل للمخاطر”. بأنه في إطار سياسة الدولة الرامية لتحقيق إقلاع إقتصادي في جميع المجالات لاسيما القطاع الفلاحي. و ضمن إستراتيجية توسيع الخدمات و عصرنتها. سيطلق الصندوق من خلال خدمة الشباك الموحد خلال سنة 2024 قروضا جديدة ذات طابع تعاوني و تعاضدي. و خدمات أخرى تم تصميمها بشكل يتماشى مع الاحتياجات التي تعبر عنها فئة الفلاحين الصغار. خاصة المتعلقة منها بتسيير المخاطر الطبيعية”.

وأفاد بن حبيلس، أن هذا اللقاء جاء أيضا لتعزيز دور الصندوق في النشاط الإقتصادي بصفة عامة و الفلاحي بصفة خاصة و كذا لإبراز دور التأمين كآلية هامة لتطوير الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الجد هامة. مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قطع خطوات عملاقة في هذا المجال. خاصة في الشق المتعلق برقمنة التأمينات.

كما أن هذا اللقاء الذي حضره أزيد من 60 مستثمر من القطاعين الصناعي و الزراعي الغذائي و إطارات الصناديق الجهوية على مستوى عديد الولايات و عديد الشركاء في المجال. يعد الـ 27 منذ مطلع سنة 2023. مؤكدا أنه يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الجوارية التي يجريها الصندوق. بمختلف ولايات الوطن و التي يرتكز عليها المخطط الإستراتيجي 2020ـ 2024.

و بعدما أوضح بأن هذه اللقاءات ستبقى مستمرة إلى أن تمس كل ولايات الوطن. أكد المدير العام للصندوق التعاون الفلاحي بأن ذات اللقاءات تشكل جسرا و همزة وصل بين المستثمرين من مختلف القطاعات. لمرافقتهم و فتح جميع الأبواب أمامهم لولوج عالم الاستثمار في القطاع الفلاحي الجد استراتيجي”.