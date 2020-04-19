“Cnma” يصلح أعطاب السيارات في المنزل ويمنح الفلاحين أجهزة الرش”باطل”

اتخذ الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي عدة اجراءات استثنائية لفائدة زبائنه، خلال أيام الحجر الصحي المفروضة من طرف السلطة من أجل احتواء كورونا فايروس كوفيد 19.

وقال شريف بن حبيلس الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي اليوم الأحد في اتصال مع”النهار أونلاين”، بأن مصالحه قد باشرت رسميا العمل عن طريق الرقمنة.

وذلك من خلال تمكين الزبائن من التوقيع على عقود التأمين عبر الموقع او الهاتف، فيما تتم عملية التعويض عن الخسائر للمحاصيل الفلاحية أو حوادث المرور عن طريق الدفع مباشرة في الحسابات البنكية للمتضررين.

وقام الصندوق بمنح اجهزة الرش للفلاحين مجانا، لتعقيم اماكن نشاطهم من فيروس كورونا.

إلى ذلك، كشف بن حبيلس، عن توقيعه لاتفاقيه مع مؤسسة خاصة، تقوم بتصليح عطب السيارة خاصة ما تعلق منه بالزجاج داخل المنازل بعد اجراء صاحبها لمكالمة هاتفية.

وقد جند الصندوق -يضيف المتحدث_ فريقا من الخبراء من أجل التنقل الفوري لحجم أضرار الفلاحين واصحاب المركبات في مكان ااحادث قبل اتمام اجراءات التعويض.