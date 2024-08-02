CNMA يُطلق منتجا جديدا لتأمين العمال الموسميين

سيطلق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، منتجا تأمينيا جديدا للتأمين الفردي ضد الحوادث، قريبا.

وحسب بيان للصندوق، اليوم الجمعة، فالمنتج موجه لخدمة المستثمرين والفلاحين من أجل تأمين العمال اليوميين أو الموسميين الذين يتم استخدامهم خلال مختلف الحملات الفلاحية لفترات قصيرة المدى.

ويحمل المنتج الجديد إسم “موسمي فلاحي”، وذلك لخدمة

المستثمرين والفلاحين من أجل تأمين العمال اليوميين أو الموسميين. الذين يعملون لديهم خلال مختلف الحملات الفلاحية لفترات قصيرة المدى.

وسيسمح هذا المنتج التأميني، الذي سينطلق عن طريق الفرع التعاضدي للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بتوفير تغطية كاملة ومتكيفة مع احتياجات العمال الموسميين في حالة وقوع حوادث ما خلال ممارستهم للنشاط الفلاحي.

وسيكون التاريخ المحتمل لإطلاق هذا المنتج الجديد خلال حملة الحرث والبذر المقبلة 2024-2025. وسيتم ذلك عن طريق شبكة التعاون الفلاحي التي تمتد لتشمل كل التراب الوطني بواسطة 70 صندوق جهوي وأزيد من 570 مكتب محلي.

ويندرج المنتج التأميني الجديد في اطار الدور التأميني المحوري الذي يلعبه التعاون الفلاحي من أجل المحافظة على القطاع الفلاحي. وضمان استدامة النشاطات المرتبطة به لاسيما أن القطاع يتميز بخصوصية نشاطاته حيث تعتبر نشاطات موسمية تجري طوال السنة.

وسيسمح المنتج التأميني الجديد بتوفير تغطية كاملة ومتكيفة مع احتياجات العمال الموسميين في حالة وقوع حوادث ما خلال ممارستهم للنشاط الفلاحي.

كما عددت التعاضدية الفلاحية مميزات هذا المنتج الفلاحي ومنها “التغطية الكاملة” حيث يوفر تغطية ضد الحوادث التي تقع في موقع عمل العمال الموسميين الفلاحيين.

وقد تم تصميم وتكييف المنتج بما يتماشى مع الاحتياجات المتنوعة للمواسم الفلاحية. بالإضافة الى التسعيرة المناسبة اذ يوفر “أحسن الضمانات مع تسعيرات مدروسة ومعقولة للغاية”.

وقد جاء هذا المنتج التأميني الجديد بغرض راحة العمال الموسميين خلال أداء عملهم وكذا تلبية احتياجات المستثمرين الفلاحيين.