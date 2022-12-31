CNRC.. مفتوحة أمام المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية السابعة مساءً

افادت، وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم السبت، أن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري “CNRC” مفتوحة إلى السابعة مساء. وهذا أمام المتعاملين الاقتصاديين.

كما أوضح بيان القطاع، أن القرار جاء بهدف تمكين جميع المتعاملين الاقتصاديين “الشركات“، من إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2021.

وأعلن المركز الوطني للسجل التجاري، في بيان له، عن فتح استثنائي للشبابيك المحلية المتواجدة عبر 58 ولاية، يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وذلك لتمكين المتعاملين من تسوية وضعيتهم إزاء إدراج الرمز الالكتروني في سجلهم التجاري. وكذا الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لـ 2021.

وجاء في مضمون البيان: “يذكر المركز الوطني للسجل التجاري كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين”. الذين لم يتسنى لهم بعد تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية قصد إدراج الرمز الالكتروني “س.ت.إ”. وكذا “الذين لم يمتثلوا للإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2021، انه بغية تمكينهم من تسوية وضعيتهم قبل انقضاء الآجال المحددة بـ 31 ديسمبر 2022”. “سيتم بصفة استثنائية فتح كافة الفروع المحلية المتواجدة عبر 58 ولاية يومي الجمعة والسبت”.

كما كانت وزارة التجارة وترقية الصادرات، قد قررت تمديد آجال الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية الى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية.

وجاء في في بيان للوزارة، أنها تنهي إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين المعنيين بإيداع الحسابات الاجتماعية بعنوان السنة المالية 2021. أنه تقرر تمديد آجال الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية الى غاية 31 ديسمبر 2022.”

كما أوضحت الوزارة، أن يتم الإيداع القانوني السنوي للحسابات الاجتماعية للشركات. على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا وعبر البوابة الالكترونية sidjilcom.cnrc.dz

ولكل خدمة أو معلومات إضافية، يبقى المركز الوطني للسجل التجاري عبر كامل فروعه المحلية. تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين.