CODESA: اعتراف الكيان الصهيوني بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية صفقة مشبوهة

إستنكر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية “CODESA”، الاعتراف اللاشرعي والمنافي للقانون الدولي، السيادة المزعومة على الصحراء الغربية من الكيان الصهيوني.

وجاء في بيان للتجمع، أن هذا الإعتراف، يأتي في إطار صفقة مشبوهة تندرج في سياق عملية مقايضة بين الاحتلال الصهيوني وقوة الاحتلال المغربي. تروم إقبار وتصفية القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية ومصادرة حق شعوبهما في تقرير المصير.

كما اعتبر هذا الإعلان تصعيدا خطيرا وعدوانيا يستهدف حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ويمس من مبدأ تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وخرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية. بإعتبارها قضية تصفية استعمار منذ سنة 1963 .

كما يؤكد على استمرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الصحراء الغربية بصفة ممنهجة. من خلال مشاركة الكيان الصهيوني في دعم قوة الاحتلال المغربي بتزويدها بالطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة المتطورة الفتاكة. التي تستهدف المدنيين الصحراويين ومدنيين من جنسيات جزائرية وموريتانية شرق وغرب جدار التقسيم العسكري. الذي أنشأ بتخطيط وهندسة من الكيان الصهيوني في ثمانينيات القرن الماضي.

وهو ما يؤكد طبيعة العلاقة التاريخية بين الكيان الصهيوني وقوة الاحتلال المغربي.التي لم تكن وليدة اللحظة بل انتقلت من المستور إلى المكشوف في سياق أكثر تصعيدا وعدوانية ضد الشعبين الفلسطيني والصحراوي. اللذين يتعرضان للتنكيل والقهر ولنهب ثرواتهما. وترتكب في حقهما ولازالت مختلف الأشكال المتعددة والمتنوعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

خطورة تواجد الكيان الصهيوني ومحاولة تغلغله بالصحراء الغربية

وينبه التجمع إلى خطورة تواجد الكيان الصهيوني ومحاولة تغلغله بالصحراء الغربية. وتنسيقه مع قوة الاحتلال المغربي في كافة المجالات. بما فيها التعاون العسكري والاستخباراتي الذي سينعكس على أمن واستقرار المنطقة المغاربية و الإفريقية.

ويدعو الجمع المنتظم الدولي والأمم المتحدة وهيئاتهما إلى تحمل مسؤولياتهم. والتزاماتهم بتفعيل قرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية. من خلال القيام بمهامهم عبر تمكين الشعبين الفلسطيني والصحراوي من ممارسة حقهما في تقرير المصير والسيادة على ثرواتهما الطبيعية.

ويجدد التأكيد على فرض عقوبات ومقاطعة الدول والشركات العاملة بالأراضي المحتلة بكل من فلسطين والصحراء الغربية.

ويوجه نداءا لكافة القوى التقدمية والديمقراطية الأممية الحية إلى التحرك العاجل للتصدي لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. ولتكثيف العمل الوحدوي النضالي لمواجهة مخططات القوى الإستعمارية التوسعية والصهيونية. التي تستهدف حق الشعوب في الاستقلال والحرية والكرامة. ولوضع حد لمعاناة الشعبين الفلسطيني والصحراوي.