COSOB: استكمال تحضيرات إطلاق قرض سندي لشركة توسيالي آيرون ستيل الجزائر

عقدت أمس الإثنين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB)، بمقرها اجتماعا تحت رئاسة يوسف بوزنادة، رئيس اللجنة. خصص لاستكمال التحضيرات استعدادًا لإطلاق العملية الرسمية لإصدار قرض سندي من طرف شركة توسيالي آيرون ستيل الجزائر. والذي حصل على تأشيرة اللجنة في نوفمبر 2024، من المرتقب اصداره. خلال شهر جوان 2025 وأن يُختتم في نفس الشهر.

حضر الاجتماع المدير العام للبنك الخارجي الجزائري بصفته الوسيط في عمليات البورصة (IOB) القائد لهذه العملية. وممثل عن شركة توسيالي آيرون ستيل الجزائر، إضافة إلى ممثل عن بنك سوسيتي جنرال الجزائر. بصفته المستشار المالي للشركة المُصدِرة . خلال هذا اللقاء. تم عرض ومناقشة واعتماد البرنامج الزمني لتنفيذ العملية.

و يتعلق هذا القرض السندي بإصدار ما بين 1.500.000 و2.000.000 سند عادي، بقيمة اسمية تبلغ 10.000 دج لكل سند. وسيتم تداول هذه السندات في السوق الممتازة لسندات الاستحقاق لبورصة القيم المنقولة.

كما أعرب رئيس اللجنة عن ارتياحه للتطورات الهامة التي شهدها السوق المالي الجزائري خلال سنة واحدة فقط. مشيرًا إلى المؤشرات المشجعة وتجدد الاهتمام بآليات التمويل عبر السوق المالية.

كما عبّر عن سعادته الكبيرة بقرب إدراج هذا القرض السندي الجديد في البورصة، ليكون الثاني من نوعه بعد أكثر من 15 سنة. بعد القرض السندي الخاص بشركة العربية للايجار المالي الجاري حاليًا، مما يمثل منعطفًا مهمًا في مسار تطوير السوق الوطنية للسندات.

وأكد يوسف بوزنادة من جديد على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السوق المالي الجزائري. لدعم تطور المؤسسات الإنتاجية، عبر تقديم حلول تمويل بديلة. متنوعة، مستدامة وتنافسية، تُكمل التمويل البنكي التقليدي.

وستواصل لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها العمل على بناء منظومة بورصية أكثر جاذبية، موثوقة وديناميكية. تُسهم في تعبئة الادخار الوطني لخدمة الاستثمار المنتج والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.