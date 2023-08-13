“CPA”: تحويل قروض سكنات LPP إلى تمويلات إسلامية بداية من سبتمبر

قال رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، أن زبائن القرض الشعبي الجزائري الذين تحصلوا على قروض كلاسيكية لاقتناء سكنات الترقوي العمومي (أل بي بي) سيتمكنون من تحويل تلك التمويلات لصيغة “الإجارة المنتهية بالتمليك”. المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك بداية من شهر سبتمبر الداخل.

وأشار مزاري في تصريح “لوأج”، أن البنك العمومي بصدد التحضير لإطلاق منتجات تمويلية إسلامية جديدة. بما في ذلك تمويل سكنات الترقوي العمومي. مع إعطاء الإمكانية لزبائن البنك الذين تحصلوا على قروض لاقتناء هذا النوع من السكنات. من تحويلها إلى تمويلات مطابقة للشريعة الإسلامية عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك.

كما أضاف مزاري، أن تفعيل آلية تمويل سكنات الترقوي العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية من طرف القرض الشعبي الجزائري. يأتي تنفيذا للاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص بين القرض الشعبي الجزائري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في 25 جانفي 2021.

وكان المستفيدون في سكنات الترقوي العمومي الراغبون في الحصول على قرض لتمويل شراء مساكنهم عن طريق الصيرفة الإسلامية قد وقعوا على إلتزام من طرفهم. يقضي بتحويل التمويل من الصيغة الكلاسيكية إلى صيغ مطابقة للشريعة. في انتظار دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ فعليا. فسيكون من الممكن إبتداء من سبتمبر القادم لزبائن البنك الموقعين على هذا الالتزام من تحقيق ذلك. كما سيسمح للمستفيدين غير الموقعين على الإلتزام من التحول إلى القروض المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية وفقا لشروط. في حين ستجري العملية بصفة آلية بالنسبة لطالبي قروض الصيرفة الإسلامية الجدد.