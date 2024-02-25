CPA.. هذا آخر أجل لشراء الأسهم

شرع القرض الشعبي الجزائري CPA في فتح رأسماله للجمهور، من خلال طرح 60 مليون سهم للبيع بعد دخوله البورصة. والسهم هو جزء من رأسمال الشركة وفي حالة حيازته يجعل المستفيد مساهما وبمعنى آخر شريكا فيها. حيث يتيح الاستفادة من عدة مزايا وأرباح.

ودعا القرض الشعبي الجزائري CPA، إلى التقرب من إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري أو إحدى وكالات النقابة التوظيف المعتمدة لبيع أسهم القرض الشعبي الجزائري. وهذا إلى غاية 28 فيفري من السنة الجارية. ويتعلق الأمر بكل من بنوك التنمية المحلية “BDL”، بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR)، البنك الوطني الجزائري (BNA)، الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ( CNEP). بنك الجزائر الخارجي (BEA)، سوسيتي جينرال الجزائر ( SGA.

ما هو الحد الأدنى الذي يمكن استثماره

وأكدت CPA، أن الحد الأدنى من الأسهم التي يمكن اقتناؤها هو 10 أسهم بالنسبة للأفراد، و500 سهم بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعون للقانون الجزائري. وحدّدت سعر السهم الواحد، بـ 2300 دينار. ومن مزايا هذه العملية هو الإعفاء ضريبي على أرباح الأسهم –يضيف البنك-.