CPA.. هذا تاريخ توزيع الأرباح على المساهمين

أعلن بنك القرض الشعبي الجزائري، CPA، عن تاريخ توزيع الأرباح على المساهمين. حيث حدد تاريخ الخميس 1 أوت لدفع الأرباح.

وجاء في بيان البنك “يُعلم CPA مساهميه أنه بناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر في 14 جويلية 2024. والمتعلق بتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 جوان 2024. خاصة تلك المتعلقة بالمصادقة على الحسابات الاجتماعية وتوزيع صافي الربح للسنة المالية 2023 ، المقدر بمبلغ 38.015.976.773,22 دج، كالتالي : الاحتياطي القانوني : 1.900.798.838,66 دج؛ الاحتياطات الاختيارية : 11.115.177,934,56 دج. الأرباح الموزعة : 25.000.000.000,00 دج أي 125 دج سهم”.

و”لهذا الغرض، حددت المديرية العامة للقرض الشعبي الجزائري تاريخ دفع الأرباح ابتداءً

من يوم الخميس 01 اوت 2024″.

“هذه الخطوة تعكس التزامنا بتعزيز ثقة مساهمينا من خلال مشاركة نجاحنا معهم. كما نود أن نعبر عن خالص امتناننا لجميع مساهمينا، الذين يعتبر دعمهم والتزامهم أساسيين لنجاحنا”.