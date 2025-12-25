CPA يعتزم إطلاق منصة رقمية لإصدار الأوامر ببورصة الجزائر جانفي المقبل

يعتزم القرض الشعبي الجزائري إطلاق منصة رقمية في يناير المقبل لإصدار وإدارة أوامر البيع والشراء ببورصة الجزائر إلكترونيا، حسبما أفاد به اليوم الخميس، بيان للبنك العمومي.

ويتيح هذا الحل الجديد الذي أطلق عليه تسمية “سي بي أ - مساهم”، لزبائن البنك العمومي المشتركين. “بإصدار أوامر الشراء والبيع على مستوى بورصة الجزائر وإدارتها عن بعد، بكل فعالية وأمان. بالإضافة إلى الاطلاع على محفظة أوراقهم المالية”، حسب البيان.

وتندرج هذه المنصة “ضمن الجهود التي يبذلها البنك في إطار رقمنة الخدمات والعمليات”. كما تهدف إلى “توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المالية لجميع فئات المستثمرين. من خلال تقديم تجربة رقمية تجمع بين الأداء، البساطة، والأمان”. وبفضل ميزاتها الرقمية، تتيح المنصة للمستخدمين إدارة مجموعة متنوعة من الأدوات المالية. لا سيما الأسهم والسندات، “مما يوفر مرونة كبيرة في إدارة محافظهم الاستثمارية”، يضيف المصدر ذاته.

