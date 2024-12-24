CPA يُطلق بطاقة دفع بمزايا رائعة

أعلن القرض الشعبي الجزائري (CPA) عن إطلاق بطاقة بنكية للخصم المؤجل، تتيح لحامليها جملة من المزايا.

وحسب بيان للبنك العمومي، تتيح هذه البطاقة إمكانية تسديد مختلف المدفوعات عبر الإنترنت أو عبر أجهزة الدفع الإلكترونية. مع تأجيل الخصم من الحساب الى غاية الراتب الشهري الموالي.

وتسمح هذه البطاقة التي أطلق عليها “سي باي +”، لحاملها بالاستفادة من هامش قد يصل إلى 30 بالمائة من الدخل المصرح به وذلك مقابل رسم ثابت.

ويأتي إطلاق هذه البطاقة الجديدة ذات القيمة المضافة العالية لتعزيز وإكمال عرض بطاقات الدفع المقترحة للزبائن.

كما أن إطلاق هذه البطاقة المبتكرة يؤكد على الإرادة الاستراتيجية للقرض الشعبي الجزائري في تكييف عروضه لتلبية الاحتياجات المتزايدة للزبائن. والمساهمة بفعالية في نمو الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشمول المالي عبر أدوات مالية حديثة تقدم قفزة نوعية ملموسة في مجال الخدمات المصرفية.