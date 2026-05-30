CRAAG يكشف سبب تسجيل 3 هزات أرضية خلال أوّل أيام العيد

أكد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية (CRAAG)، أنه سجل نشاط زلزالي معتدل، حيث سجلت ثلاث هزات أرضية في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، أين عرفت منطقة ميهوب بولاية المدية هزة أرضية بشدة 3.0، وتيمقاد في ولاية باتنة هزة بشدة 3.4، و بلغت أكبر قوة 4.1 على سلم ريشتر حدد مركزها بـ 50 كم شمال غرب مدينة الغزوات بتلمسان (في عرض البحر)، كما سجل المركز أيضا هزة أرضية أخرى شمال بلدية أوقاس ببجاية يوم أمس الجمعة (ثالث أيام العيد) بقوة 3.3 على سلم ريشتر.

وأوضح المركز أن هذا النشاط الزلزالي يعتبر طبيعي وعادي نظرا للموقع الجغرافي للجزائر. المتواجد على الصفيحة التكتونية الإفريقية والتي تصطدم بالصفيحة التكتونية الاوروآسيوية. بنحو 5مم سنويا ما يمثل سرعة سنوية بطيئة، تنتج عنه هزات ضعيفة.

وفي ذات السياق، أشار المركز أنه يسجل نحو 80 هزة أرضية شهريا، و90% منها لا يشعر بها المواطن.

كما طمأن المواطنين أن هذه الهزات الخفيفة تعد نشاط طبيعي ولا تشكل أي خطر على حياة الأشخاص.

