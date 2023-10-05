“Crèche” في الجزائر.. ارتفاع فاحش في الأسعار وطلبات بتسقيفها

في الوقت، الذي أصبحت دور الحضانة ورياض الأطفال “Crèche”، ضرورية لجميع الأولياء خاصة العاملين منهم، أو الذين لا يجدون مكانا شاغرا في المدارس العمومية يستغل أصحابها الأمر دون مراعاة ظروف الأولياء.

ويشتكي العديد من الأولياء، من الارتفاع الفاحش والعشوائي في أسعار دور الحضانة “Crèche”. مؤكدين أن التكاليف التي يدفعونا كل شهر باهظة جدا. ولا تتناسب مع قدراتهم المالية خاصة لمحدودي الدخل.

ويجبر أولياء الأطفال، على دفع مبالغ كبيرة ابتداء من قيمة التأمين التي تتراوح بين 10000 إلى 30000 دينار جزائري. والمستحقات الشهرية التي تصل إلى 30000 دينار كل شهر حسب دور الحضانة. وهذا دون التكاليف الأخرى، على غرار، الطبيب النفسي، الخرجات الاستكشافية، المستلزمات الصحية والمدرسية التي تتجدد كل 3 أشهر.

طلبات بتسقيف الأسعار

ويقول أولياء لـ “النهار اون لاين”، أن تسجيل الأطفال في دور الحضانة بات أمرا ضروريا. أين يتراوح تسجيل الطفل الواحد بين 10 ألاف و30 ألف دينار حسب الروضة والمنطقة التي تقع فيها. دون احتساب سعر الأخصائي النفسي الذي يعرض عليه الطفل لمعرفة مدى صحته النفسية والعقلية. وكذا سعر المختص في الأرطوفونيا الذي يصحح النطق للأطفال الذين يعانون من تأخر أو صعوبة في النطق. والذي أصبح أمر حتميا تفرضه بعض الروضات على الأولياء بما فيهم أولئك الذين لا يعانون أولادهم من أي صعوبة في الكلام.

وطالب الأولياء من السلطات المعنية بتسقيف أسعار دور الحضانة. وكذا تحديد سعر معين يتم تعميمه على جميع دور الحضانة والأطفال الموجودة عبر كامل التراب الوطني.