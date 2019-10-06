“DALIDA” و”Zemër” لسولكينغ يحققان نسب مشاهدة “خيالية” على اليوتيوب

عرفت الأغاني الأخيرة التي طرحها الرابر الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي والمعروف بـ”سولكينغ”، نجاحا كبيرا، على غرار أغنيتي”DALIDA” و”Zemër”.

وحصلت أغنية “DALIDA” الشهيرة، والتي فجر من خلالها النجم الجزائري موهبته الكبيرة، وإكتسح بها العالم، على أكثر من 200 مليون مشاهدة.

بينما حصلت أغنية “Zemër”، والتي جمعت سولكينغ مع الفنانة الألبانية الشهيرة، “دوروتا دورا”، على أكثر من 300 مليون مشاهدة في ظرف وجيز.

ونشط سولكينغ هذا الصيف، عدة حفلات غنائية، قادته لمختلف ربوع العالم، أدى فيها أجمل أغانيه، واستقطبت جمهورا كبيرا.

وعبر سولكينغ عن فرحته وفخره بالنجاح الباهر الذي حققته أغانيه، عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع “الإنستغرام”.