DGSN تفتح تحقيقا في الحادثة.. توقيف شرطي تسبب بمقتل قاصر بطلقات نارية ببراقي 

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بيانا صحفيا، حول حادثة وفاة طفل برصاص شرطي عامل بأمن دائرة براقي بالجزائر العاصمة.

وجاء في البيان، إنه على إثر تنفيذ عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة براقي بأمن ولاية الجزائر، لإذن نيابي بتفتيش أحد المساكن، اليوم 10 جانفي 2023، والذي أسفر عن توقيف شخصين وحجز ما يزيد عن 1000 قرص مهلوس وكمية من المخدرات، فوجئ عناصر التشكيل الأمني بمحاولة بعض شباب الحي عرقلة سير العملية، ما دفع أحد عناصر الشرطة إلى إطلاق عيار تحذيري، أصاب القاصر المسمى (ع.إ)، الذي نقل على جناح السرعة إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش، أين وافته المنية منتصف نهار اليوم.

في هذا الصدد، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف الشرطي تحت النظر بأحد مقرات الشرطة وإخضاع السلاح الناري للخبرة الباليستية، مع فتح تحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش.

كما تقدمت المديرية العامة للأمن الوطني بتعازيها الخالصة لعائلة الضحية، على أن يتم إطلاع الرأي العام بنتائج التحقيق والاجراءات المتخذة، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة. يضيف البيان.