DGSN تفشل مخططا صهيونيا لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني

تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من إفشال مخطط مؤامرة تعود بوادره إلى سنة 2014. وذلك بمساعدة من الكيان الصهيوني ودولة من شمال إفريقيا. كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني بالتواطؤ مع أطراف من داخل الوطن يتبنون النزعة الانفصالية.

وسيبث التلفزيون الجزائري سهرة اليوم اعترافات مصورة لعناصر شبكة إرهابية تتبنى النزعة الانفصالية تم تفكيكها بحر هذا الأسبوع. حيث كانت هذه الشبكة الإرهابية تخطط لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني تنفيذا لمخطط دبره الكيان الصهيوني ودولة بشمال إفريقيا.